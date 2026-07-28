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Страхотен успех за българските параатлети на ITTF World Para Future в Казахстан

  • 28 юли 2026 | 12:33
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Страхотен успех за българските параатлети на ITTF World Para Future в Казахстан

Българските национални състезатели по пара тенис на маса записаха много добро представяне на турнира ITTF World Para Future, който се проведе в периода 25–28 юли в Актобе, Казахстан. Най-големият успех за българския отбор дойде в надпреварата на смесени двойки (клас XD17), където Валентина Марчева и Йордан Митев спечелиха златните медали. Това е първи подобен успех за България в тази дисциплина. Валя е състезател на спортен клуб "Джавелин", Бургас, а Данчо на СКХУ "Алфа" Севлиево. Национален треньор е Денислав Коджабашев, който е и най-успелият ни български пара тенисист, стигнал до 5-о място на Паралимпийските игри в Рио 2016 г.

Валентина Марчева се представи много силно и в останалите дисциплини. Тя завоюва бронзов медал на сингъл, както и бронзов медал на двойки заедно със своята партньорка от Кувейт.

При мъжете Йордан Митев достигна до четвъртфиналите на сингъл, където отстъпи на бъдещия шампион в своя клас – представителя на Хърватия.

С представянето си в Актобе Валентина Марчева и Йордан Митев показаха добра спортна форма и заслужено се наредиха сред отличилите се състезатели в турнира. Спечелените отличия са добра оценка за положения труд и дават увереност за предстоящите международни състезания.

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