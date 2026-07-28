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Скандал в Испания: отбор от Ла Лига остана без стадион седмици преди началото на първенството

  • 28 юли 2026 | 13:58
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Скандал в Испания: отбор от Ла Лига остана без стадион седмици преди началото на първенството

Правителството на Област Мадрид взе решение временно да отнеме концесията на „Естадио де Вайекас“ от Райо Валекано и да започне спешни ремонтни дейности. Крайната мярка идва след технически одит, който разкри трагичното състояние на съоръжението – липса на документация за безопасност, компрометирани електрически и противопожарни системи, риск от легионела и дори превръщане на зоните за хранене в складове за отпадъци.

Според регионалните власти клубът системно е пренебрегвал задълженията си по поддръжката, застрашавайки сигурността на феновете.Строителните дейности започват незабавно, а времетраенето им се оценява между 2 и 6 месеца. През този период Райо Валекано ще трябва да си намери алтернативен стадион, на който да домакинства в Ла Лига. Намесата е част от по-мащабен проект за пълна модернизация на стойност 60 милиона евро, който включва и изграждането на изцяло нова трибуна в следващите две години.

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Снимки: Gettyimages

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