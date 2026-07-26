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Лука Вилдоса пред завръщане в Белград

  • 26 юли 2026 | 14:40
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Лука Вилдоса пред завръщане в Белград

Лука Вилдоса е във финалната фаза на преговорите за договор с Партизан, което ще доведе до напускането му на Виртус Болоня, съобщава Eurohoops.

Това е ход, който се очаква да предизвика сериозен отзвук, тъй като в миналото Вилдоса е играл за големия съперник Цървена звезда.

30-годишният аржентински пойнт гард подписа тригодишен договор с италианския клуб миналото лято, но в споразумението са включени клаузи за прекратяване.

Виртус отвори нова страница с новия си треньор Алекс Мумбру, а Вилдоса е получил много добра оферта от Партизан, която е променила плановете му.

Както испанският журналист Чема де Лукас написа в социалната мрежа X, преминаването на Вилдоса в Партизан ще бъде историческо. Той не само е бил част от вечния сръбски съперник натима – Цървена звезда, но също така е участвал и в гръцкото вечно дерби, играейки както за Панатинайкос, така и за Олимпиакос, като дори спечели Евролигата със "зелените".

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Снимки: Imago

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