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Веро блесна на швейцарския шампионат с личен рекорд на 400 м и силно бягане на 800 м

  • 27 юли 2026 | 14:01
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Лидерката в световната ранглиста на 800 метра Одри Веро направи впечатляващи последователни бягания на 400 и 800 метра по време на швейцарския шампионат по лека атлетика в Цюрих в събота и неделя. Като част от подготовката си за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., където ще трябва да премине през квалификационни кръгове, преди да се бори за първата си голяма титла при жените, тя участва в три състезания в рамките на два дни.

В събота Веро се състезава в сериите на 400 метра и постигна нов личен рекорд от 50.80 секунди. С това тя подобри предишното си най-добро постижение в една обиколка с 0.23 секунди.

Тя пропусна финала в неделя, като вместо това се съсредоточи върху основната си дисциплина – 800 метра, след като в съботните серии постигна време от 2:06.11.

В изключително качествено бягане във финала тя поведе групата и финишира за 1:57.21, като изтегли Валентина Розамилия (1:58.74), сребърна медалистка от Световното първенство до 20 години през 2021 г., и Вероника Ванкардо (1:59.11) под границата от две минути.

Това я утвърждава като фаворит в едно от най-очакваните събития на Бирмингам 2026. Там сред вероятните ѝ съпернички ще бъдат олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън и двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Фемке Брьодерс-Бол, която демонстрира впечатляваща форма в новата си дисциплина.

Швейцарският шампионат по лека атлетика донесе победи и за европейската шампионка Анджелика Мозер в овчарския скок при жените (4.70 м), европейския бронзов медалист Джейсън Джоузеф на 110 метра с препятствия при мъжете (13.30), както и впечатляващ успех на 100 метра при жените за Жералдин Ди Тицио-Фрей с личен рекорд от 10.96 секунди (0.5 м/с).

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Снимки: Gettyimages

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