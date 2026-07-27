Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Диас Ернандес скочи за №1 в света за сезона в тройния скок

Диас Ернандес скочи за №1 в света за сезона в тройния скок

  • 27 юли 2026 | 15:07
  • 425
  • 0
Диас Ернандес скочи за №1 в света за сезона в тройния скок

Действащият световен и европейски шампион в зала Анди Диас Ернандес демонстрира отлична форма в първия ден от шампионата на Италия по лека атлетика във Флоренция в събота вечер. Диас се доближи до границата от 18 метра още с първия си опит в състезанието, приземявайки се на 17.87 метра. Това е най-доброто постижение в света за сезона и добавя седем сантиметра към предишния му национален рекорд, който той постави на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2025 г.

Всъщност Диас имаше два скока, надхвърлящи предишния му национален рекорд. Той подобри вече бившето си върхово постижение и в третия кръг със 17.81 метра.

С резултата си от 17.87 метра Диас се изкачва до седмо място в европейската ранглиста за всички времена, изпреварвайки величия като европейския шампион от 2010 г. Филипс Айдоу (17.81 м) и европейския шампион от 2002 и 2006 г. Кристиан Олсон (17.83 м).

Симоне Биасути постигна феноменален напредък, преминавайки за първи път в кариерата си границата от 17 метра. Той записа 17.32 метра във втория си опит, добавяйки 38 сантиметра към досегашното си лично постижение.

Световният сребърен медалист от миналата година Андреа Далавале допълни подиума на трето място с 16.86 метра.

В тройния скок при жените действащата европейска шампионка до 20 години Ерика Сарачени направи обещаващ дебют за сезона, след като пропусна първите месеци на годината заради операция от херния. Тя постигна личен рекорд от 14.41 метра за победата в първото си състезание след участието си на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г.

Действащият европейски шампион Леонардо Фабри също беше в отлична форма, като изтласка гюлето на 22.43 метра в петия кръг, което му донесе победата. Това бе един от трите му опита над 22-метровата граница в състезанието и неговото седмо състезание над 22 метра през 2026 г.

Двукратният европейски шампион Марсел Джейкъбс спечели титлата на 100 метра при мъжете с 10.12 секунди, а световната шампионка в зала Зайнаб Досо триумфира на 100 метра при жените с 11.24.

В първото си състезание от повече от шест седмици, след като прекара грип точно преди Купата на Европа на 10 000 метра, Надя Батоклети спечели титлата на 5000 метра с време 15:12.65, като пробяга последния километър за 2:54.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: На Европейското в Бирмингам ще има сблъсък на титани

Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: На Европейското в Бирмингам ще има сблъсък на титани

  • 27 юли 2026 | 07:05
  • 3875
  • 0
Атлетик-София e първият шампион на България в смесената щафета 4 по 100 м, триумф за тима и на 4 по 400 м

Атлетик-София e първият шампион на България в смесената щафета 4 по 100 м, триумф за тима и на 4 по 400 м

  • 26 юли 2026 | 22:21
  • 1412
  • 0
Саръбоюкова и Стейпълтън поделиха първото място в скока на височина

Саръбоюкова и Стейпълтън поделиха първото място в скока на височина

  • 26 юли 2026 | 22:03
  • 4451
  • 0
Девора Аврамова грабна златото и на 5000 м, Иван Андреев №1 при мъжете

Девора Аврамова грабна златото и на 5000 м, Иван Андреев №1 при мъжете

  • 26 юли 2026 | 21:38
  • 2119
  • 0
Никола Караманолов пред Sportal.bg: Цял сезон гоня този резултат

Никола Караманолов пред Sportal.bg: Цял сезон гоня този резултат

  • 26 юли 2026 | 21:04
  • 2080
  • 0
Николина Щерева: Мъчно ми е, че нямам достойни заместници в момента

Николина Щерева: Мъчно ми е, че нямам достойни заместници в момента

  • 26 юли 2026 | 20:49
  • 1593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 5052
  • 7
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 20705
  • 108
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 22147
  • 58
Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

  • 27 юли 2026 | 09:58
  • 15434
  • 6
Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?

Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?

  • 27 юли 2026 | 08:00
  • 14333
  • 73
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 12826
  • 26