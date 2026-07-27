Диас Ернандес скочи за №1 в света за сезона в тройния скок

Действащият световен и европейски шампион в зала Анди Диас Ернандес демонстрира отлична форма в първия ден от шампионата на Италия по лека атлетика във Флоренция в събота вечер. Диас се доближи до границата от 18 метра още с първия си опит в състезанието, приземявайки се на 17.87 метра. Това е най-доброто постижение в света за сезона и добавя седем сантиметра към предишния му национален рекорд, който той постави на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2025 г.

Всъщност Диас имаше два скока, надхвърлящи предишния му национален рекорд. Той подобри вече бившето си върхово постижение и в третия кръг със 17.81 метра.

С резултата си от 17.87 метра Диас се изкачва до седмо място в европейската ранглиста за всички времена, изпреварвайки величия като европейския шампион от 2010 г. Филипс Айдоу (17.81 м) и европейския шампион от 2002 и 2006 г. Кристиан Олсон (17.83 м).

Симоне Биасути постигна феноменален напредък, преминавайки за първи път в кариерата си границата от 17 метра. Той записа 17.32 метра във втория си опит, добавяйки 38 сантиметра към досегашното си лично постижение.

Световният сребърен медалист от миналата година Андреа Далавале допълни подиума на трето място с 16.86 метра.

В тройния скок при жените действащата европейска шампионка до 20 години Ерика Сарачени направи обещаващ дебют за сезона, след като пропусна първите месеци на годината заради операция от херния. Тя постигна личен рекорд от 14.41 метра за победата в първото си състезание след участието си на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г.

Действащият европейски шампион Леонардо Фабри също беше в отлична форма, като изтласка гюлето на 22.43 метра в петия кръг, което му донесе победата. Това бе един от трите му опита над 22-метровата граница в състезанието и неговото седмо състезание над 22 метра през 2026 г.

Двукратният европейски шампион Марсел Джейкъбс спечели титлата на 100 метра при мъжете с 10.12 секунди, а световната шампионка в зала Зайнаб Досо триумфира на 100 метра при жените с 11.24.

В първото си състезание от повече от шест седмици, след като прекара грип точно преди Купата на Европа на 10 000 метра, Надя Батоклети спечели титлата на 5000 метра с време 15:12.65, като пробяга последния километър за 2:54.

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Снимки: Imago