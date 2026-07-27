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Световната шампионка Схилдер в супер форма преди Европейското

  • 27 юли 2026 | 14:07
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Световната шампионка Схилдер в супер форма преди Европейското

Световната шампионка в тласкането на гюле Джесика Схилдер демонстрира, че се намира в отлична форма преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август. В събота тя спечели осмата си поредна титла на шампионата на Нидерландия в Хенгело с впечатляващото постижение от 20.58 метра.

Нидерландската атлетка ще се стреми към трета поредна европейска титла в Бирмингам, където ще бъде една от основните претендентки за златото от своята страна.

Очаква се към нея на Европейското първенство по лека атлетика да се присъединят и други впечатляващи победители от Хенгело.

Сред тях са двукратната европейска шампионка в зала Надин Висер, която спечели бягането на 100 метра с препятствия с време 12.66 секунди; световната сребърна медалистка в хвърлянето на диск Йоринде ван Клинкен, която триумфира в същата дисциплина при жените с 65.12 метра; и Нсикак Екпо, който спечели бягането на 100 метра при мъжете с личен рекорд от 10.00 секунди (1.5 м/с).

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