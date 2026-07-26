Апоел и Колин Малкълм се разделиха

Апоел Тел Авив официално обяви раздялата си с крилото Колин Малкълм, който напуска клуба след един сезон, прекаран в израелския отбор.

Малкълм пристигна миналото лято и беше част от историческата дебютна кампания на Апоел в Евролигата. В 40-те си участия в най-престижния европейски турнир той записа средно по 6.8 точки, 3.6 борби и 1.0 асистенции на мач. Статистиката му включва още 56.7% успеваемост при стрелбата за две точки и 41.7% от зоната за три точки. Той помогна на тима да достигне до плейофите на Евролигата през сезон 2025/26.

В израелската лига Малкълм изигра 12 мача от редовния сезон, в които постигна средни показатели от 8.3 точки, 4.0 борби и 1.1 асистенции. В местното първенство той отбеляза 65.7% успеваемост при стрелбата за две точки и 30.3% от тройката.

От Апоел благодариха на Малкълм за приноса му по време на престоя му в клуба и му пожелаха успех в следващата глава от неговата кариера.

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Снимки: Imago