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  3. Волейболен национал осинови кошер в подкрепа на български пчелари

Волейболен национал осинови кошер в подкрепа на български пчелари

  • 27 юли 2026 | 16:52
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Волейболният национал Венислав Антов осинови кошер. Диагоналът се включи в инициативата на "Истински мед", подкрепяща български пчелари.

"Природата ни дава много повече, отколкото понякога осъзнаваме. Винаги съм вярвал, че малките действия могат да доведат до големи промени. Именно затова подкрепих инициативата "Осинови кошер" на "Истински мед", заяви Антов.

"Пчелите са незаменима част от живота ни и от опазването на природата, а нашата роля е да се грижим за тях. Радвам се, че вече съм част от кауза, която помага както на пчелите, така и на българските пчелари", добави той.

Осиновяването на кошер допринася за опазването на биоразнообразието в даден регион и увеличаването на популацията на пчелите в България. В един кошер има до около 60 000 пчели.

Волейболните национали са в почивка след участието си в Лигата на нациите, където завършиха със седем победи и пет поражения. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини заяви при връщането в София след мачовете в Чикаго, че подготовката преди европейското първенство ще започне в началото на август.

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