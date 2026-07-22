Комична драма в Уулвс: играч отказа да напусне, викнаха още охрана заради него

Изпадналият в Чемпиъншип Уулвърхамптън отмени тренировката си в понеделник, след като нападателят Толу Арокодаре отказа да напусне терена. Заради това на следващия ден беше разположена и допълнителна охрана, за да се гарантира, че 25-годишният играч няма да се върне на тренировъчната база на клуба.

Това извънредно развитие на събитията се случва само няколко седмици след началото на управлението на Сезар Пейшото. Португалецът беше назначен на мястото на Роб Едуардс, който беше уволнен, след като Уулвс изпаднаха от Премиър лийг, завършвайки на последно място в класирането.

Арокодаре, който отбеляза едва шест гола в 38 мача, беше част от състава, отговорен за слабия сезон на „вълците“, и името му се свързваше с трансфер. Бъдещето му на „Молиню“ е поставено под още по-голяма въпросителна след фиаското в понеделник.

Според „Дъ Уулвс Поди“ тренировката е била отменена поради отказа на Арокодаре да напусне терена, след като е бил помолен да не тренира с останалата част от отбора. После от клуба са увеличили охраната в „Комптън Парк“, за да попречат на бившата звезда на Генк да влезе.

Арокодаре няма да вземе участие в предсезонната контрола на Уулвс срещу аматьорския тим на Мейдънхед Юнайтед в сряда вечер. Клубове от Серия А, сред които Дженоа и Фиорентина, проявяват интерес към подписа му, като оферта на „виолетовите“ е била отхвърлена по-рано този месец.

Решението Арокодаре да бъде отстранен от тренировки се разглежда като демонстрация на сила от страна на Пейшото, чиято задача е да върне Уулвс във Висшата лига.

Уулвс вече имат три входящи трансфера, освен че превърнаха наема на защитника Ладислав Крейчи в постоянен трансфер срещу обща сума от 26 милиона паунда. Десният бек Киърън Трипиър и нападателят Раул Хименес пристигнаха със свободни трансфери още при Едуардс, преди клубът да плати 7,7 милиона паунда за лявото крило Рафики Саид.

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