България с 12 волейболисти в италианската Серия А

Предстоящият сезон 2026/27 на италианската волейболна Серия А „Кредем Банка“ обещава да бъде изключително вълнуващ. Освен италианските звезди, които ще радват публиката в залите от север до юг, интересът към първенството се подхранва и от все по-големия брой чуждестранни състезатели, които избират да се докажат на Апенините.

Общо 66 чужденци ще се състезават в Суперлигата, 24 ще играят в Серия А2, а 11 ще търсят своята роля на голямата сцена в Серия А3.

По-долу е представен списък на официално обявените чуждестранни волейболисти, разпределени по спортно гражданство, първенство и клуб.

СУПЕРЛИГА КРЕДЕМ БАНКА

Аржентина: Агустин Лосер (Сир Суза Скай Перуджа)



Австралия: Люк Пери (Валза Груп Модена)



Австрия: Паул Бухегер (Рана Верона), Лукас Глац (Рана Верона)



Белгия: Базил Дермо (Алианц Милано), Ваут Д'Хеер (Тинет Прата ди Порденоне), Пиер Перен (Веро Волей Монца), Фере Регерс (Сир Суза Скай Перуджа), Сепе Роти (Алианц Милано)



Босна и Херцеговина: Никола Бърборич (Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца)



Бразилия: Адриано (Итас Трентино), Артур Бенто (Валза Груп Модена), Лукас Бергман (Тинет Прата ди Порденоне), Флавио (Итас Трентино), Лео Лукас (Палаволо Падуа)



БЪЛГАРИЯ: Александър Николов (Кучине Лубе Чивитанова), Симеон Николов (Кучине Лубе Чивитанова), Илия Петков (Веро Волей Монца), Георги Татаров (Алианц Милано), Жасмин Величков (Веро Волей Монца)



Канада: Джаксън Хау (Кучине Лубе Чивитанова), Ерик Льопки (Кучине Лубе Чивитанова), Робърт Брендън Милс (Палаволо Падуа)



Китай: Шикун Пенг (Чистерна Волей). Колумбия: Мигел Анхел Мартинес Паласиос (Чистерна Волей). Куба: Хосе Мигел Гутиерес (Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца), Робертланди Симон (Алианц Милано)



Франция: Ноа Дюфло-Роси (Чистерна Волей), Тео Фор (Итас Трентино), Натан Ферал (Кунео Волей), Матис Ено (Сир Суза Скай Перуджа), Даниел Ийегбекедо (Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца), Анри Еманюел Леон (Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца), Тибо Лубер (Кунео Волей), Келиан Мота Паес (Рана Верона), Александър Стрело (Кунео Волей), Амир Тизи-Уалу (Валза Груп Модена)



Германия: Йоша Кунстман (Палаволо Падуа), Симон Валентин Торви (Итас Трентино)



Япония: Тацунори Оцука (Алианц Милано)



Иран: Аршия Бехнежад (Палаволо Падуа), Амир Голзаде (Палаволо Падуа), Матин Сейед Хосейни (Сир Суза Скай Перуджа), Пория Хосеин Ханзаде (Кунео Волей)



Латвия: Ренарс-Паул Янсонс (Итас Трентино)



Мали: Нумори Кейта (Рана Верона)



Нидерландия: Сил Мейс (Валза Груп Модена)



Полша: Камил Семенюк (Сир Суза Скай Перуджа)



Чехия: Антонин Климеш (Кучине Лубе Чивитанова), Давид Колатор (Сир Суза Скай Перуджа)



Русия: Кирил Клец (Тинет Прата ди Порденоне)



Сърбия: Миран Куюнджич (Кучине Лубе Чивитанова), Александър Неделкович (Итас Трентино)



Словения: Рок Можич (Рана Верона), Ник Муянович (Валза Груп Модена). Испания: Дави Тенорио (Алианц Милано)



САЩ: Итън Чамплин (Кунео Волей), Майка Кристенсън (Рана Верона), Томас Йешке (Валза Груп Модена), Мерик Макхенри (Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца), Купър Робинсън (Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца), Андрю Роуън (Веро Волей Монца)



Турция: Ефе Байрам (Тинет Прата ди Порденоне)



Украйна: Олег Плотницкий (Сир Суза Скай Перуджа), Максим Тонконох (Кучине Лубе Чивитанова)



Унгария: Вилмош Сабо (Чистерна Волей).

СЕРИЯ А2 КРЕДЕМ БАНКА



Албания: Реджо Кочи (Ринашита Лагонегро)



Австрия: Роберт Александер Гаван (Виртус Волей Наполи)



Белгия: Симон Плаские (Асочати Физиомед Мачерата)



Бразилия: Матеус Краучук (Аба Пинето)



БЪЛГАРИЯ: Християн Димитров (Консар Равена), Владимир Гарков (Джей Ви Джоя Дел Коле), Денис Карягин (Есенс Хотелс Фано), Борис Бисеров Начев (Джей Ви Джоя Дел Коле), Стоил Палев (Есенс Хотелс Фано), Руси Желев (Конад Реджо Емилия)



Канада: Хенри Ремпел (Виртус Волей Наполи). Естония: Карли Алик (Белуно Волей)



Франция: Лука Башич (Свилупо Суд Палми)



Гърция: Ставрос Мухлиас (Ринашита Лагонегро)



Иран: Карил Дадаш Адех (Асочати Физиомед Мачерата)



Полша: Антони Минер (Консоли Сферк Бреша)



Чехия: Мартин Шевалие (Конад Реджо Емилия), Мартин Личек (Аба Пинето)



Словакия: Юлиус Фиркал (Консоли Сферк Бреша)



Словения: Ян Клобучар (Алва Инокс Порто Виро), Клемен Шен (Домотек Реджо Калабрия)



Испания: Франсиско Ирибарне (Консоли Сферк Бреша).



Украйна: Олександър Бойко (Домотек Реджо Калабрия).

Италианската волейболна Серия А3 КРЕДЕМ БАНКА продължава да привлича множество чуждестранни състезатели. Сред тях е и един български представител, който ще се състезава в първенството през новия сезон.

Калоян Вълчинов ще носи екипа на ЕнерджиТайм Кампобасо. Той е един от многото легионери в третото ниво на италианския волейбол.

Списъкът с чужденци включва играчи от различни държави, като някои от тях се състезават със статут на граждани на Европейския съюз.

Списък на чуждестранните играчи:



Аржентина: Лусиано Сорнета (Терни Волей Академи)



Бразилия: Педро Луис Путини (Ауриспа ДФВ Капо ди Леука), Енрико Гуариенти Саполи (Сарлукс Сарок)



БЪЛГАРИЯ: Калоян Вълчинов (ЕнерджиТайм Кампобасо)



Германия: Янис Том Хопт (Авимек Модика)



Португалия: Фелипе Бенавидес (Грийн Волей Галатоне)



Словакия: Патрик Ламанец (Тоно Калипо Вибо Валентия), Михал Петрас (Ромео Соренто)



Унгария: Роланд Герге (Свилупо Суд Палми), Балинт Кечкемети (Плюс Волейбол Сабаудия)



Финландия: Алекси Мууконен (ПАГ Волей Тавиано). Швеция: Йохан Рагнар Грувеус (Кориляно Волей).

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