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  3. Стефан Демерджиев ще ръководи мачове от световния елит на митичния Копа Кабана

Стефан Демерджиев ще ръководи мачове от световния елит на митичния Копа Кабана

  • 27 юли 2026 | 14:36
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Стефан Демерджиев ще ръководи мачове от световния елит на митичния Копа Кабана

България продължава да получава доверието на Международната федерация в съдийството, не само във волейбола, но и в плажния волейбол.

Стефан Демерджиев получи престижно назначение да води мачове на турнир по плажен волейбол Елит-16 в Бразилия, който е от най-висока категория на FIVB.

Турнирът е от 29 юли до 2 август на митичния плаж Копа Кабана в Рио де Жанейро. Участие в основната схема взимат 16 от най-добрите двойки при мъжете и жените в света. Квалификациите също ще бъдат много тежки, като в тях участниците ще се борят само за четири квоти.

През миналата 2025 година Стефан Демерджиев имаше поредица от престижни назначения, сред който и турнир от Елит 16, който бе в САЩ. Изявите му бяха оценени подобаващо и той получи възможността да ръководи финала на турнира.

„След плажната ни двойка Калчев & Механджийски, след националния ни отбор за жени, след националния ни отбор – за мъже, сега идва и моят ред да представям, като съдия по плажен волейбол, моята Родина - България - там, където този спорт е почти религия - в Бразилия, в Рио де Жанейро. И там на митичната Копакабана, на турнир FIVB Beach Pro-tour Elite 16, ще прозвучи "Apresento a vocês - o primeiro árbitro da Bulgária - Stefan DEMERDZHIEV!", написа с гордост Демерджиев в социалните мрежи.

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