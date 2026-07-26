Макс Верстапен: Много съм щастлив от второто място

Макс Верстапен се класира втори в Гран При на Унгария, като звездата на Ред Бул призна след финала, че е останал изненадан от днешното си представяне.

„Не очаквах да съм на подиума, но се потрудихме сериозно за този резултат – обясни бившият световен шампион. – Стартът ми беше приличен и минах добре през първите два завоя.

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„След първия бокс успях да изпреваря Люис на спирането за първия завой. След това просто трябваше да оцелея с гумите до финала, както и да вземем правилните стратегически решения.

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„Много съм щастлив от второто място. Що се отнася до атаката срещу Хамилтън, видях, че имам възможност да го изпреваря, знаех, че това е единственият ми шанс. И реших да пробвам. Нашата кола спира добре, така че това помогна, но всичко беше под контрол в тази ситуация.“

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Снимки: Gettyimages