ММА боец запали джойнт веднага след победа в клетката

Бартломей Сковѝра отпразнува по паметен начин галавечерта DWN 10.

Никога не знаеш какво може да се случи в професионалния ММА. В събота вечер в Гливице, Полша, бе поредния прецедент в смесените бойни изкуства, когато победител в мач извади цигара с марихуана от шортите си, след като постигна нокаут, и я запали директно в клетката.

Бартломей Сковѝра, боец от Полша с баланс 5-5, се изправи срещу Пабло Моура в основната карта на събитието DWN 10 в „ПреЗиро Арена“. След като надделя над Моура във втория рунд и подобри професионалния си актив на 6-5, „Бъкетбой“ потърси своя звезден момент. Той се покатери на клетката и извади от шортите си нещо, което изглеждаше като джойнт. След това го запали и се наслади на дълга цигарена пауза, преди да слезе, за да бъде официално обявена победата му.

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