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Голямо признание за млада българска баскетболистка и Локо София

  • 26 юли 2026 | 13:47
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Голямо признание за млада българска баскетболистка и Локо София

Голямо признание за младата българска баскетболистка Ванеса Кокалова и БК Локомотив София. Състезателка е избрана сред 40-те най-талантливи млади баскетболистки в света, които ще участват в престижен камп в САЩ, обявиха “железничарите”.

“Гордост за България! Гордост за БК Локомотив София!

С огромна радост и вълнение споделяме, че Ванеса Кокалова беше избрана сред 40-те най-талантливи млади баскетболистки в света, които ще участват в престижния NBA & FIBA Basketball Without Borders Women’s All-Star Camp 2026 в Чикаго, САЩ.

На лагера ще присъстват скаути от WNBA и треньори от NCAA, а участниците ще работят с настоящи и бивши звезди на WNBA и FIBA. Именно от този форум започва пътят към най-високото ниво на световния баскетбол за много от най-големите таланти.

За нас това е още по-специално, защото цялото баскетболно развитие на Ванеса преминава в БК Локомотив София.

Ванеса е пример за всички момичета, които днес тренират в залата на БК Локомотив София, че няма невъзможни цели”, написаха от Локо София на официалния си профил във Фейсбук.

Снимка: Basketball Lokomotiv/Facebook

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