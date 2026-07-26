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Истинско земетресение: Бивш капитан на Сърбия напусна Партизан, за да подсили Цървена звезда!

  • 26 юли 2026 | 15:57
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Истинско земетресение: Бивш капитан на Сърбия напусна Партизан, за да подсили Цървена звезда!

Бившият капитан на сръбския национален отбор по волейбол Неманя Петрич е новият играч на Цървена звезда. Новината беше официално обявена от „червено-белите“ в социалните мрежи.

Така опитният волейболист преминава от Партизан директно в редиците на най-големия съперник на „черно-белите“. Петрич има изключително богата кариера, като е защитавал цветовете на клубове като Перуджа, Модена, Халкбанк, Милан и Сиена.

За националния отбор на Сърбия той има 136 мача, като е носил и капитанската лента. Най-големият му успех с държавния тим е златният медал от Европейското първенство през 2019 г.

След кратък престой в Партизан през миналия сезон, Петрич беше без отбор през последните месеци, тъй като се възстановяваше от контузия. Сега обаче Цървена звезда му дава възможност да продължи състезателната си кариера и да донесе своя огромен опит в състава.

От клуба публикуваха и официално съобщение:

Голямо попълнение на поста посрещач!

Волейболен клуб Цървена звезда с огромно удоволствие приветства в клуба легендарния Неманя Петрич!

Неманя има изключителна волейболна кариера и е играл в някои от най-големите европейски клубове. Той също така е част от отбора на Сърбия, който спечели европейското злато през 2019 г.!

Сигурни сме, че със своите знания, умения и опит той ще ни помогне да постигнем най-високите си цели!

Добре дошъл, Неманя!

ВК Цървена звезда

sportal.blic.rs

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