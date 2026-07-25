Алвеша: Трябваше да освежим отбора

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след победата с 2:1 над Ботев (Враца). Наставникът коментира решението си да даде почивка на голяма част от футболистите, които играха срещу Спартак (Търнава) преди три дни.

"За мен не беше риск. Това са момчета, които избутаха целия минал сезон. 90% от тях играха почти всеки един мач. Имаме 25 равностойни футболисти. Не мисля, че ако днес бяха играли тези, които играха в Търнава, щяха да са по-добре. Трябваше да освежим отбора. На моменти играхме доста добре. На моменти имаше напрежение, което е нормално, след като не победихме в първия мач. Днес най-важното бяха трите точки. Поздравявам отбора, че се бори докрай. Трябва да продължим по същия начин.

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Исках да запазим една част от състава, защото във вторник имаме много важен мач. Чисто психически, след такъв мач, трябваше да се заредят. Мислим мач за мач. Сега ще решим кои 11 е най-добре да започнат. След мача ще видим дали всички за здрави и тогава ще вземем решение за следващия двубой", каза Алвеша.

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Снимки: Борислав Трошев