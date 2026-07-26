Тренто стартира предсезонна подготовка на 24 август

Остава по-малко от месец до първия официален момент от сезон 2026/27 за мъжкия отбор на Трентино Волей. Началото на предсезонната подготовка на „жълто-сините“ е насрочено за следобеда на понеделник, 24 август, в „БТС Арена“ в Тренто.

За тази дата на разположение на треньора Марсело Мендес най-вероятно ще бъдат само четирима играчи от новия състав: разпределителят Дзонта, посрещачът Роберти (ако не бъде повикан отново в националния отбор на Италия), централният блокировач Боси и либерото Голини. Всички те ще направят своя абсолютен дебют с фланелката на Трентино Волей.

Останалите десет състезатели ще отсъстват по уважителни причини, тъй като са ангажирани с националните си отбори за подготовка и участие в континенталните турнири: Габриеле Лауренцано, Даниеле Лавия, Алесандро Микиелето и Рикардо Сбертоли с Италия, Адриано и Флавио с Бразилия, Янсонс с Латвия, Тео Фор с Франция, Симон Торви с Германия и Александър Неделкович със Сърбия. По традиция, през първия период към групата ще се присъединят значителен брой състезатели от младежкия състав, който от октомври отново ще се състезава в Серия Б под името УниТренто Волей.

Треньорският щаб, който ще подпомага аржентинския наставник още от първия ден, ще бъде в пълен състав. Той включва помощник-треньорите Адриано Ди Пинто и Фабио Дала Фина, скаута Стефано Козер, физиотерапевта Лука Пирани, кондиционния треньор Давиде Григолето, тийм мениджъра Рикардо Микиелето, клубния лекар Мауро Бертолуца и диетолога Алфонсо Пресуто.

Както обикновено, половин час преди началото на тренировките ще бъде отделен за медиите за първоначален неформален контакт и за интервюта по случай старта на сезона. Точният час ще бъде обявен в следващите дни.

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