Сашо Диков "чукна" 74

Известният журналист Сашо Диков навършва 74 години днес. Участникът на Олимпийските игри в Инсбрук'76 е роден на 25 юли 1952 г.

Бившият републикански шампион по ски алпийски дисциплини става спортен журналист в края на 70-те години, като е автор и водещ на култовите спортни предавания "Маратон" по БНТ и "Едно към едно" по "Канал 3". През последните години Сашо Диков изостави спортната тематика за сметка на политическата. От 2018 г. той води "ЕвроДикоФ" по "Евроком".



Екипът на Sportal.bg пожелава здраве и късмет на Сашо Диков!

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