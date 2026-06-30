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Изложба "Професия спортен фоторепортер" ще бъде открита в София

  • 30 юни 2026 | 16:55
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Изложба "Професия спортен фоторепортер" ще бъде открита в София

Изложбата „Професия спортен фоторепортер“, която представя работата на едни от най-изявените български спортни фотожурналисти през годините, ще бъде открита на 2 юли (четвъртък) от 18:30 часа в Клуба на фоторепортера в подлеза на Ларгото под площад „Независимост“ в София.

В експозицията участват снимки на Бончук Андонов, Тони Узунов, Костадин Андонов, Десислава Комарова, Жечо Планински, Любомир Аргиров, Янко Гъров, Петър Спасов, Роми Цанкова, Иван Йочев, Йордан Скрински и Димитър Михайлов. Макар трима от авторите вече да не са сред нас – Иван Йочев, Йордан Скрински и Димитър Михайлов – техни знакови фотографии ще бъдат представени като част от изложбата, съобщиха организаторите от „Клуба на фоторепортерите и фотографите в България“.

Изложбата проследява развитието на спортната фотография от 50-те години на ХХ век до наши дни чрез кадри от национални и международни спортни събития. Представени са снимки от футбол, баскетбол, лека атлетика, колоездене, бокс и борба, заснети в различни години от историята на българския спорт.

Особен акцент са фотографиите от 50-те и 60-те години, заснети с фотоапарати Leica и стандартни обективи – техника, която е изисквала изключителен професионализъм, прецизност и усет към решаващия момент и напомня за майсторството на поколенията, работили в далеч по-сложни условия.

Сред ценните експонати са емблематични снимки на легендарния фотожурналист Йордан Скрински, известен като „човекът момент“, включително едни от най-разпознаваемите фотографии на футболната легенда Георги Аспарухов – Гунди.

Целта на изложбата е не само да покаже спортните успехи и рекорди, но и да разкрие човешките истории зад тях – емоциите, драматичните обрати, радостта, разочарованието, както и забавните и неочаквани моменти, които правят спорта толкова вълнуващ.

Изложбата е част от второто издание на „Седмица на фотографията в антична Сердика“, организирана от „Клуба на фоторепортерите и фотографите в България“ с подкрепата на Столична община – Лятна програма.

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