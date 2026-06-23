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Ясно е кой ще коментира големия финал на Мондиал 2026

  • 23 юни 2026 | 15:30
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Финалът на Мондиал 2026, който е насрочен за 19 юли на стадион "МетЛайф" в Ню Йорк, ще бъде коментиран от Стефан Георгиев. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада е третото на терен за 37-годишния спортен журналист.

Снощи софиянецът коментира историческия мач Аржентина – Австрия, в който Лионел Меси отвя рекорда на Мирослав Клозе за голмайстор номер 1 в историята на световните финали. Интересно е, че на старта на турнира пред камерата на БНТ Георгиев заложи на Испания за световен шампион.

Коментаторите на финалите на СП по БНТ през XXI век:

2002: Бразилия – Германия – Витомир Саръиванов
2006: Италия – Франция – Петър Василев
2010: Нидерландия – Испания – Ивайло Ангелов, Никола Ибришимов
2014: Германия – Аржентина – Никола Ибришимов
2018: Франция – Хърватия – Ивайло Ангелов, Георги Славчев
2022: Аржентина – Франция – Никола Ибришимов
2026: ? – ? – Стефан Георгиев

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