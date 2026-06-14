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Крум Савов "чукна" 66

  • 14 юни 2026 | 14:05
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Крум Савов "чукна" 66

Известният спортен журналист Крум Савов навършва 66 години днес. Софиянецът е роден на 14 юни 1960 г. Започва кариерата си във вестник "Народен спорт", където пише за български футбол. През 1992 г. е привлечен от Сашо Диков в култовото спортно предаване "Маратон" по "Ефир 2".

Крум остава в националната телевизия до есента на 1994-та, като коментира откриването на световното първенство в САЩ. След това дълги години е лице на друго емблематично предаване - "Спортен свят" по "Нова телевизия". Понастоящем е водещ на "Крум Савов Live" по 7/8 TV, където редовно разисква политически и социални теми.

Екипът на Sportal.bg пожелава здраве и успехи на Крум Савов!

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