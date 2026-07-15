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Суниса Лий подновява кариерата си с амбиция за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

  • 15 юли 2026 | 12:59
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Суниса Лий подновява кариерата си с амбиция за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Американската състезателка по спортна гимнастика Суниса Лий обяви, че подновява кариерата си.

23-годишната спортистка публикува видеоклип в социалните мрежи, в който съобщава, че се е върнала в залата и е готова за работа. Тя планира да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Според The Hollywood Reporter, историята на завръщането на американката ще бъде разказана в документален филм.

На Олимпийските игри в Токио 2020 Суниса Лий спечели злато в индивидуалния многобой, сребро в отборното състезание и бронз на смесена успоредка. През 2023-а тя беше диагностицирана с хронично бъбречно заболяване, но се възстанови навреме за Игрите в Париж 2024, където завоюва отборно злато и още два бронзови медала - в многобоя и на смесена успоредка.

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