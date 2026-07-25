Девойките на България U17 завършиха със загуба и бронзовите медали на Балканиадата в Косово

Националният отбор на България за девойки до 17 години завърши със загуба участието си на Балканиадата в Феризово (Косово). Воденият от Антон Василиев тим падна от Черна гора с 0:3 (21:25, 20:25, 21:25) в последната си среща на турнира, игран този следобед.

Така младите български "лъвици" приключват с 3 победи, 2 загуба и 9 точки.

По всяка вероятност България ще остане на трето място в крайното класиране и ще спечели бронзовите медали от Балканиадата.

Снимки: balkanvolleyball.org

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