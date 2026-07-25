Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Девойките на България U17 завършиха със загуба и бронзовите медали на Балканиадата в Косово

Девойките на България U17 завършиха със загуба и бронзовите медали на Балканиадата в Косово

  • 25 юли 2026 | 16:19
  • 459
  • 0
Девойките на България U17 завършиха със загуба и бронзовите медали на Балканиадата в Косово

Националният отбор на България за девойки до 17 години завърши със загуба участието си на Балканиадата в Феризово (Косово). Воденият от Антон Василиев тим падна от Черна гора с 0:3 (21:25, 20:25, 21:25) в последната си среща на турнира, игран този следобед.

Така младите български "лъвици" приключват с 3 победи, 2 загуба и 9 точки.

По всяка вероятност България ще остане на трето място в крайното класиране и ще спечели бронзовите медали от Балканиадата.

Снимки: balkanvolleyball.org

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Захари Згуров и Георги Антов: Мястото ни на върха не е случайно

Захари Згуров и Георги Антов: Мястото ни на върха не е случайно

  • 25 юли 2026 | 16:51
  • 291
  • 0
Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

  • 25 юли 2026 | 16:43
  • 337
  • 0
Жулия Бергман: Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач

Жулия Бергман: Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач

  • 25 юли 2026 | 16:32
  • 400
  • 0
Турция на финал във VNL

Турция на финал във VNL

  • 25 юли 2026 | 16:00
  • 2735
  • 1
Миран Куюнджич: Бързо ще се адаптирам в Лубе! Нямам търпение да започна

Миран Куюнджич: Бързо ще се адаптирам в Лубе! Нямам търпение да започна

  • 25 юли 2026 | 15:19
  • 689
  • 0
Миран Куюнджич е новото попълнение на Лубе

Миран Куюнджич е новото попълнение на Лубе

  • 25 юли 2026 | 13:43
  • 773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 9429
  • 116
ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

  • 25 юли 2026 | 07:28
  • 12292
  • 10
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

  • 25 юли 2026 | 16:05
  • 9386
  • 38
Левски отново в топ 10 по публика в Европа

Левски отново в топ 10 по публика в Европа

  • 25 юли 2026 | 14:12
  • 9663
  • 22
Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

  • 25 юли 2026 | 12:18
  • 8257
  • 3
В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

  • 25 юли 2026 | 14:35
  • 9125
  • 4