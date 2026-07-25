Една година затвор грози японския волейболист Шунихиро Сато

Японският национал по волейбол Шунихиро Сато е изправен пред заплаха от една година лишаване от свобода. Прокуратурата поиска тази присъда в петък пред съда в Токио, след като спортистът призна фактите, в които е обвинен.

Според обвинителния акт на 27 май Сато е държал 0,831 грама изсушен канабис в заведение в Токио. По време на процеса японският център призна грешката си, обяснявайки, че се е поддал на собствената си слабост. Неговите адвокати от своя страна поискаха условна присъда.

Инцидентът се е случил, докато Сато е бил на тренировъчен лагер с националния отбор на Япония. По време на почивка играчът отишъл в заведение със свои съотборници. Там той оставил чанта, в която впоследствие е открит канабисът. Полицията го арестува още на следващия ден.

🍃 Un an de prison requis contre Shunichiro Sato



👉 https://t.co/Lk6XBJmyJF https://t.co/Lk6XBJmyJF — VolleyActu (@VolleyActu) July 24, 2026

Шунихиро Сато играеше за Улфдогс Нагоя през сезон 2025-2026 на японската V-League. След ареста му той незабавно беше изваден от състава на националния отбор, а клубът му реши да прекрати договора му. Очаква се Окръжният съд в Токио да произнесе присъдата си следващия петък. Въпреки че съдът все още не е взел решение, този случай вече накърни имиджа на японския волейбол.

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