Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Една година затвор грози японския волейболист Шунихиро Сато

Една година затвор грози японския волейболист Шунихиро Сато

  • 25 юли 2026 | 12:01
  • 980
  • 0
Една година затвор грози японския волейболист Шунихиро Сато

Японският национал по волейбол Шунихиро Сато е изправен пред заплаха от една година лишаване от свобода. Прокуратурата поиска тази присъда в петък пред съда в Токио, след като спортистът призна фактите, в които е обвинен.

Според обвинителния акт на 27 май Сато е държал 0,831 грама изсушен канабис в заведение в Токио. По време на процеса японският център призна грешката си, обяснявайки, че се е поддал на собствената си слабост. Неговите адвокати от своя страна поискаха условна присъда.

Инцидентът се е случил, докато Сато е бил на тренировъчен лагер с националния отбор на Япония. По време на почивка играчът отишъл в заведение със свои съотборници. Там той оставил чанта, в която впоследствие е открит канабисът. Полицията го арестува още на следващия ден.

Шунихиро Сато играеше за Улфдогс Нагоя през сезон 2025-2026 на японската V-League. След ареста му той незабавно беше изваден от състава на националния отбор, а клубът му реши да прекрати договора му. Очаква се Окръжният съд в Токио да произнесе присъдата си следващия петък. Въпреки че съдът все още не е взел решение, този случай вече накърни имиджа на японския волейбол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България загуби драматично от Гърция на Балканиадата за девойки до 16 години

България загуби драматично от Гърция на Балканиадата за девойки до 16 години

  • 25 юли 2026 | 10:11
  • 850
  • 0
Атанас Петров, който изведе България до световната титла, продължава кариерата си в САЩ

Атанас Петров, който изведе България до световната титла, продължава кариерата си в САЩ

  • 25 юли 2026 | 09:26
  • 8047
  • 3
Италия победи Б отбора на Япония преди финалите в Лигата на нациите

Италия победи Б отбора на Япония преди финалите в Лигата на нациите

  • 25 юли 2026 | 08:39
  • 736
  • 0
Община Вършец подарява безплатно посещение на деца на бенефиса на Теди Салпаров

Община Вършец подарява безплатно посещение на деца на бенефиса на Теди Салпаров

  • 25 юли 2026 | 08:13
  • 624
  • 0
Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

  • 24 юли 2026 | 18:37
  • 2358
  • 1
Никола Гърбич обяви състава на Полша за финалите на VNL в Нинбо

Никола Гърбич обяви състава на Полша за финалите на VNL в Нинбо

  • 24 юли 2026 | 18:19
  • 1321
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 4166
  • 61
ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

  • 25 юли 2026 | 07:28
  • 6896
  • 9
Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

  • 25 юли 2026 | 12:18
  • 1194
  • 0
От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

  • 25 юли 2026 | 09:59
  • 10006
  • 6
"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 23:09
  • 35069
  • 70
БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

  • 24 юли 2026 | 19:34
  • 47360
  • 189