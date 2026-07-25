Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Атанас Петров, който изведе България до световната титла, продължава кариерата си в САЩ

Атанас Петров, който изведе България до световната титла, продължава кариерата си в САЩ

  • 25 юли 2026 | 09:26
  • 1425
  • 0

Старши треньорът на женския национален отбор на България до 18 години Атанас Петров ще продължи кариерата си в американския университетски волейбол.

Българският специалист беше назначен за помощник-треньор на женския тим на Университета на Мисури (Mizzou Tigers), съобщиха официално от програмата.

Мисури се състезава в NCAA Division I и е част от Southeastern Conference (SEC) – една от най-силните конференции в американския университетски спорт. Петров ще бъде част от щаба на старши треньора Доун Съливан.

„Изключително съм щастлива да приветствам Атанас Петров. Той се е доказал на международната сцена и носи със себе си огромен опит, страст и шампионски манталитет. Познанията му в развитието на състезателите, тренировъчния процес и привличането на таланти ще окажат незабавно влияние върху нашата програма“, заяви Съливан пред официалния сайт на Мисури.

Самият Петров също коментира назначението си:

„Развълнуван съм да се присъединя към семейството на Mizzou. Това е специална възможност да работя заедно с отлични състезателки и треньори. Ангажиран съм да помогна на програмата да се състезава на най-високо ниво и да създадем среда, в която състезателките да се развиват всеки ден.“

 В официалното съобщение на американския университет Петров е представен като старши треньор на България U19, с който през 2025 година спечели световната титла. В момента обаче българският специалист е начело на женския национален отбор на България до 18 години, който води през сезон 2026.

Световната титла с България U19 донесе на Петров и сериозно индивидуално признание. Той завърши на второ място в традиционната анкета на вестник „Труд“ за „Треньор на годината“ за 2025-а, в която гласуват спортните редакции на българските медии.

Пред него се нареди единствено селекционерът на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

Атанас Петров започва треньорската си кариера през 1999 година. През годините е водил женския национален отбор на Румъния, различни национални гарнитури на България, както и клубове в България, Румъния, Гърция и Швейцария. В клубната си кариера има 7 шампионски титли, 5 национални купи и 2 суперкупи.

Назначението в Мисури е едно от най-престижните в кариерата на българския специалист, тъй като програмата се състезава в елитната NCAA Division I, а SEC е сред най-конкурентните конференции в университетския волейбол на САЩ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

  • 24 юли 2026 | 18:37
  • 2198
  • 1
Никола Гърбич обяви състава на Полша за финалите на VNL в Нинбо

Никола Гърбич обяви състава на Полша за финалите на VNL в Нинбо

  • 24 юли 2026 | 18:19
  • 1233
  • 0
Иван Станев: Доволен съм от отношението и работата на момчетата

Иван Станев: Доволен съм от отношението и работата на момчетата

  • 24 юли 2026 | 18:02
  • 937
  • 0
Нефтохимик привлече двама юношески национали на България

Нефтохимик привлече двама юношески национали на България

  • 24 юли 2026 | 17:52
  • 1469
  • 2
Станев: Бургаското дерби в първия кръг със сигурност ще предизвика голям интерес

Станев: Бургаското дерби в първия кръг със сигурност ще предизвика голям интерес

  • 24 юли 2026 | 17:43
  • 1315
  • 0
Девойките на България U17 с първа загуба на Балканиадата в Косово

Девойките на България U17 с първа загуба на Балканиадата в Косово

  • 24 юли 2026 | 17:36
  • 1583
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 464
  • 1
ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

  • 25 юли 2026 | 07:28
  • 3753
  • 9
От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

  • 25 юли 2026 | 09:59
  • 856
  • 0
"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 23:09
  • 29852
  • 54
БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

  • 24 юли 2026 | 19:34
  • 42469
  • 172
Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

  • 24 юли 2026 | 20:41
  • 26097
  • 16