Атанас Петров, който изведе България до световната титла, продължава кариерата си в САЩ

Старши треньорът на женския национален отбор на България до 18 години Атанас Петров ще продължи кариерата си в американския университетски волейбол.

Българският специалист беше назначен за помощник-треньор на женския тим на Университета на Мисури (Mizzou Tigers), съобщиха официално от програмата.

Мисури се състезава в NCAA Division I и е част от Southeastern Conference (SEC) – една от най-силните конференции в американския университетски спорт. Петров ще бъде част от щаба на старши треньора Доун Съливан.

„Изключително съм щастлива да приветствам Атанас Петров. Той се е доказал на международната сцена и носи със себе си огромен опит, страст и шампионски манталитет. Познанията му в развитието на състезателите, тренировъчния процес и привличането на таланти ще окажат незабавно влияние върху нашата програма“, заяви Съливан пред официалния сайт на Мисури.

Самият Петров също коментира назначението си:

„Развълнуван съм да се присъединя към семейството на Mizzou. Това е специална възможност да работя заедно с отлични състезателки и треньори. Ангажиран съм да помогна на програмата да се състезава на най-високо ниво и да създадем среда, в която състезателките да се развиват всеки ден.“



В официалното съобщение на американския университет Петров е представен като старши треньор на България U19, с който през 2025 година спечели световната титла. В момента обаче българският специалист е начело на женския национален отбор на България до 18 години, който води през сезон 2026.

Световната титла с България U19 донесе на Петров и сериозно индивидуално признание. Той завърши на второ място в традиционната анкета на вестник „Труд“ за „Треньор на годината“ за 2025-а, в която гласуват спортните редакции на българските медии.

Пред него се нареди единствено селекционерът на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

Атанас Петров започва треньорската си кариера през 1999 година. През годините е водил женския национален отбор на Румъния, различни национални гарнитури на България, както и клубове в България, Румъния, Гърция и Швейцария. В клубната си кариера има 7 шампионски титли, 5 национални купи и 2 суперкупи.

Назначението в Мисури е едно от най-престижните в кариерата на българския специалист, тъй като програмата се състезава в елитната NCAA Division I, а SEC е сред най-конкурентните конференции в университетския волейбол на САЩ.

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