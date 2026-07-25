Италия победи Б отбора на Япония преди финалите в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на Италия победи категорично Б отбора на Япония в контрола преди финалите на Лигата на нациите. "Адзурите" надиграха съперника с 3:0 (25:23, 25:20, 30:28).

Двата отбора след това изиграха допълнителен гейм, завършен с ас на Боволента - 25:23.

Най-резултатен бе Алесандро Боволента със 17 точки (65% в атака). Лука Поро добави 11 точки (2 аса, 2 блокади). За съперника Рикуто Гото записа 17 точки, Юдай Арай се отчете с 11 точки.

Днес (25 юли) италианските национали ще напуснат Япония, за да отпътуват към Нингбо (Китай) за финалите на Лигата на нациите. В четвъртфиналните сблъсъци те ще срещнат отбора на САЩ - на 29 юли (сряда), от 10:00 ч.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google