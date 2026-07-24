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  3. Недялко Москов: Целта пред Несебър е ясна

Недялко Москов: Целта пред Несебър е ясна

  • 24 юли 2026 | 11:01
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Недялко Москов: Целта пред Несебър е ясна

След година отсъствие, едноименния тим на Несебър отново ще играе в професионалния футбол. Утре от 18:30 часа „делфините“ приемат Етър (Велико Търново). Срещата е от първия кръг на Втора лига.

Недялко Москов, президент на Несебър коментира пред Sportal.bg нагласата на отбора за сезона.

„Не сме още готови на сто процента. Искаме да привлечем още няколко футболисти, за да вдигнем нивото на отбора като цяло. Мисля, че вече сме ги намерили и от новата седмица ще са вече при нас. С оглед бюджета ни смятам, че имаме добър състав от млади играчи. Целта в първенството е ясна – да запазим мястото си във Втора лига. Ще е сериозна битка. Започваме срещу един от най-обиграните и силни съперници – Етър. За да оцелеем, трябва да печелим мачове срещу такива противници, особено на нашия стадион. Първенството ще е оспорвано, а участниците в него са равностойни. Който играе с по-голямо желание и има късмет, ще се представи по-добре“.

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