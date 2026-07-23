Нов защитник в ОФК Несебър

Поредно ново попълнение представи ОФК Несебър. Данаил Ластарджиев ще е част от отбора през новия сезон на Втора лига. Роден е през 2007 година. Позицията му на терена е в центъра на защитата. Преминал е през столичните Левски U15, Септември U15, Септември U17, като впоследствие е бил част от представителния и втория отбор на Септември.

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Ластарджиев е четвъртият новопривлечен в тима на „делфините“ след Стоян Пергелов, Рамис Исмаилов и Петър Бонев.

Снимка: ofcnesebar.com

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