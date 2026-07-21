Рокади в новия отбор на Георги "Jorko" Митев

Отборът на Liquid, част от който от скоро е Георги "Jorko" Митев, официално обяви, че лидерът Камил "siuhy" Шкарадек е изваден от титулярния състав на отбора след 15 месеца в организацията.
Полякът не успя да помогне на тима да постигне очакваните резултати, след като през последната година Liquid записа серия от разочароващи представяния.
Очаква се неговото място да бъде заето от Джони "JT" Теодосиу, който вече е включен в заявката на отбора за BLAST Bounty Season 2.
Това е втората промяна в състава през паузата, след като родната звезда Георги "Jorko" Митев замени Роланд "ultimate" Томковяк.
Новият състав на Liquid ще дебютира на 24 юли срещу Vitality в BLAST Bounty Season 2, където тимът ще се опита да започне нов етап след слабите резултати през първата половина на сезона.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google