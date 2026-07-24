Сдружение "Ангели на пътя" дарява на "Пирогов" медицинска апаратура в памет на Мишо и Боби

В понеделник от 12:00 часа ще се проведе среща между представители на Сдружение "Ангели на пътя" и ръководството на УМБАЛСМ "Пирогов", на която ще бъде уточнено от каква медицинска апаратура болницата има най-голяма нужда. Именно тази апаратура ще бъде закупена и дарена в памет на Мишо и Боби, заедно с възпоменателния плакет, който ще бъде изработен в тяхна чест.

"Ангели на пътя" и Славия събраха над 17 000 евро от благотворителния мач в памет на загиналите "бели" юноши

Както е известно, преди два дни се проведе благотворителен мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на Славия. На стадион "Александър Шаламанов" вторият състав на "белите" игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращия отбор на Левски и третия тим на ЦСКА.

Сдружение "Ангели на пътя" и Славия събраха 17460.21 евро, а средствата бяха разпределени както следва: 4365 евро за семейството на Мишо, 4365 евро за семейството на Боби, 4365 евро за семейството на пострадалия в катастрофата треньор в академията на Славия Иван Терзийски и 4365 евро за Сдружение "Ангели на пътя".

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