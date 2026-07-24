Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Сдружение "Ангели на пътя" дарява на "Пирогов" медицинска апаратура в памет на Мишо и Боби

Сдружение "Ангели на пътя" дарява на "Пирогов" медицинска апаратура в памет на Мишо и Боби

  • 24 юли 2026 | 18:35
  • 93
  • 0
Сдружение "Ангели на пътя" дарява на "Пирогов" медицинска апаратура в памет на Мишо и Боби

В понеделник от 12:00 часа ще се проведе среща между представители на Сдружение "Ангели на пътя" и ръководството на УМБАЛСМ "Пирогов", на която ще бъде уточнено от каква медицинска апаратура болницата има най-голяма нужда. Именно тази апаратура ще бъде закупена и дарена в памет на Мишо и Боби, заедно с възпоменателния плакет, който ще бъде изработен в тяхна чест.

"Ангели на пътя" и Славия събраха над 17 000 евро от благотворителния мач в памет на загиналите "бели" юноши
"Ангели на пътя" и Славия събраха над 17 000 евро от благотворителния мач в памет на загиналите "бели" юноши

Както е известно, преди два дни се проведе благотворителен мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на Славия. На стадион "Александър Шаламанов" вторият състав на "белите" игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращия отбор на Левски и третия тим на ЦСКА

Сдружение "Ангели на пътя" и Славия събраха 17460.21 евро, а средствата бяха разпределени както следва: 4365 евро за семейството на Мишо, 4365 евро за семейството на Боби, 4365 евро за семейството на пострадалия в катастрофата треньор в академията на Славия Иван Терзийски и 4365 евро за Сдружение "Ангели на пътя".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) без четирима играчи за градското дерби

Спартак (Варна) без четирима играчи за градското дерби

  • 24 юли 2026 | 16:43
  • 972
  • 2
"Моряци" се завръщат за предстоящото дерби

"Моряци" се завръщат за предстоящото дерби

  • 24 юли 2026 | 16:37
  • 822
  • 0
БФС и и Сдружение "Стрийт Спортс България" подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество

БФС и и Сдружение "Стрийт Спортс България" подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество

  • 24 юли 2026 | 16:19
  • 554
  • 0
Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 13881
  • 11
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 6891
  • 10
Трима футболисти на Монтана пропускат мача в Своге

Трима футболисти на Монтана пропускат мача в Своге

  • 24 юли 2026 | 15:41
  • 748
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 13881
  • 11
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 6891
  • 10
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 13880
  • 21
УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 31229
  • 103
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 11327
  • 22
Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

  • 24 юли 2026 | 13:16
  • 8608
  • 4