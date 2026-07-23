"Ангели на пътя" и Славия събраха над 17 000 евро от благотворителния мач в памет на загиналите "бели" юноши

Сдружение "Ангели на пътя" и Славия събраха 17460.21 евро от благотворителния мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на "белите" Боби и Мишо. На 22 юли на стадион "Александър Шаламанов" вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращия отбор на Левски и третия тим на ЦСКА.

Събраните от този двубой средства ще бъдат разпределени както следва: 4365 евро за семейството на Мишо, 4365 евро за семейството на Боби, 4365 евро за семейството на пострадалия в катастрофата треньор в академията на Славия Иван Терзийски и 4365 евро за сдружение "Ангели на пътя".

Дублиращият състав Славия проведе благотворителни мачове с Левски II и ЦСКА III в памет на загиналите юноши на "белите"

Юношите на Славия Боби и Мишо, родени 2017 година, и бащата на едно от момчетата загинаха в тежка автомобилна катастрофа на автомагистрала "Тракия" на 24 юни. Треньорът Иван Терзийски и съпругата му пострадаха при инцидента.

От сдружение "Ангели на пътя" благодариха на Славия за инициативата и проведените благотворителни мачове в полза на семействата на пострадалите в автомобилни катастрофи

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