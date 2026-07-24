Ясен е съставът на България за Европейското първенство за юноши до 18 години в Италия

Националният отбор на България за юноши до 18 години е готов за участието си на Европейското първенство, Дивизия А, което ще се проведе в Трентино (Италия). Мачовете ще бъдат в периода от 25 юли до 2 август.

Националите до 18 години са в Група C на турнира в Италия. Първият им мач ще бъде утре (25 юли) от 16.30 ч. срещу Германия. Ден по-късно юношите ще излязат срещу Литва от 21.30 ч. На 27 юли от 16.30 ч. българско време тимът ни ще премери сили и със Словения.

Ето на кои 12 състезатели се доверява треньорът Веселин Веселинов:

1. Боян Кьосев - 14.01.2008 г. - 186 см. - ЦСКА

2. Кристиан Каменски - 02.06.2008 г. - 206 см. - ЦСКА

3. Мартин Попов - 19.01.2008 г. - 191 см. - САЩ

4. Калоян Колев - 23.09.2009 г. - 206 см. - ЦСКА

5. Иф Кастание - 08.09.2008 г. - 184 см. - Поатие (Франция)

6. Кристиян Занов - 07.02.2009 г. - 206 см. - Ботев 2012 Враца

7. Петър Симеонов - 17.03.2008 г. - 185 см. - Арис (Гърция)

8. Андрей Михайлов - 23.07.2008 г. - 195 см. - Миньор 2015

9. Дарио Тодоров - 18.08.2008 г. - 200 см. - Спартак Плевен

10. Кирил Димитров - 14.06.2009 г. - 196 см. - БУБА Баскетбол

11. Борис Гидов - 15.05.2008 г. - 194 см. - ЦСКА

12. Марк Воденичарски - 04.01.2008 г. - 192 см. - Ботев 2012 Враца

Всички срещи можете да проследите пряко в канала на ФИБА в Youtube.com.

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