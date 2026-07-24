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  3. Девойките на България U17 с първа загуба на Балканиадата в Косово

Девойките на България U17 с първа загуба на Балканиадата в Косово

  • 24 юли 2026 | 17:36
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Девойките на България U17 с първа загуба на Балканиадата в Косово

Националният отбор на България за девойки до 17 години допусна първа загуба на Балканиадата в Феризово (Косово). Воденият от Антон Василиев тим отстъпи на Турция с 0:3 (14:25, 15:25, 19:25) в 4-ия си мач на турнира, игран този следобед.

По този начин младите български "лъвици" са на второ във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки. Утре (25 юли) България ще изиграе последната си среща на турнира срещу Черна гора от 13,00 часа българско време. По всяка вероятност двубоя ще бъде директен сблъсък за второто място и съответно сребърните медали от Балканиадата.

Най-резултатни за България бяха Адриана Алексиева и Анна Мари Чомакова със скромните 8 и 7 точки.

Снимки: balkanvolleyball.org

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