Bin временно се оттегли от състава на вицешампионите от MSI

Отборът на Bilibili Gaming обяви, че звездният топ лейнър Чън "Bin" Дзъ-Бин временно се оттегля от състезателна дейност заради здравословни проблеми и нужда от почивка.

По думите на китайския топлейнър решението е взето след разговори с клуба, за да може да се възстанови физически и психически.

На негово място в първия състав ще бъде включен академичният играч Ян "Wenbo" Уен-Бо, който ще дебютира в предстоящите мачове от третия сплит на китайския LPL.

Според информации от Китай отсъствието на Bin се очаква да продължи около две седмици. Така вицешампионите от MSI 2026 ще могат да разчитат на него за заключителната фаза на турнира.

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