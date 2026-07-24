Вратарска криза в Родопа

Сериозен проблем на невралгичен пост в отбора на Родопа (Смолян). Тимът отчаяно се нуждае от вратар. Именно за това, Мариян Делчев, треньор на вратарите в клуба, ще застане под рамката в утрешната приятелска среща на Родопа срещу ОФК Хасково. Контролата е от 18:00 часа на стадион „Изгрев“ в Джебел.
Тежък удар по Родопа
От смолянския клуб очакват в началото на следващата седмица към състава да се присъедини нов вратар, който да засили конкуренцията преди старта на шампионата.
Снимка: fkrodopa-smolyan.com