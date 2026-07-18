Пропадна контролата между Секирово и Родопа

Приятелският двубой на ФК Секирово (Раковски) срещу Родопа (Смолян) отпадна.
Проверката трябваше да се състои от 18:30 часа днес на стадион „Петър Парчевич“ в Раковски. Това щеше да бъде и втори спаринг за „секирите“ това лято, но сега те ще насочат усилията си върху тренировките и следващата приятелска среща.
Другата събота, 25-ти юли, Секирово ще се изправи срещу възродения тим на Ботев II (Пловдив).
Пълен списък с контролите на ФК Секирово по време на предсезонната подготовка:
11.07 – Спартак (Пловдив) – Секирово – 5:1
18.07 – Секирово – Родопа (Смолян) – ОТМЕНЕНА
25.07 – Секирово – Ботев II (Пловдив)
01.08 – Секирово – Ботев (Пловдив) U18