Девойките на България U17 с 3 от 3 на Балканиадата в Косово

Националният отбор на България за девойки до 17 години постигна трета поредна победа на Балканиадата в Феризово (Косово). Воденият от Антон Василиев тим разгроми домакините от Косово с 3:0 (25:18, 25:14, 25:13) в третата си среща на турнира, играна тази вечер.

По този начин България е еднолично начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки.

Утре (24 юли) България ще излезе срещу другия непобеден тим до момента Турция от 16,00 часа българско време.

Снимки: balkanvolleyball.org

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