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  3. Валентин Андонов и Марио Нейков 6-и в серията си на двойка скул на СП в Дуисбург

Валентин Андонов и Марио Нейков 6-и в серията си на двойка скул на СП в Дуисбург

  • 23 юли 2026 | 20:13
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Валентин Андонов и Марио Нейков 6-и в серията си на двойка скул на СП в Дуисбург

Българският екипаж Валентин Андонов и Марио Нейков завършиха на 6-о място в дисциплината двойка скул в трета предварителна серия на Световното първенство по гребане до 23 години в в Дуисбург (Германия).

Андонов и Нейков изминаха дистанцията от 2000 метра за 6:51.44 минути.

Така българската лодка ще продължи участието си утре във Финал С от 11:25 часа.

Националите ще спорят за разпределението на местата от 13-о до 18-о място с отборите на Швеция, Франция, Бразилия, Полша и Украйна.

Андонов и Нейков ще стартират в коридор №1.

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