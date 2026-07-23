Валентин Андонов и Марио Нейков 6-и в серията си на двойка скул на СП в Дуисбург

Българският екипаж Валентин Андонов и Марио Нейков завършиха на 6-о място в дисциплината двойка скул в трета предварителна серия на Световното първенство по гребане до 23 години в в Дуисбург (Германия).
Андонов и Нейков изминаха дистанцията от 2000 метра за 6:51.44 минути.
Така българската лодка ще продължи участието си утре във Финал С от 11:25 часа.
Националите ще спорят за разпределението на местата от 13-о до 18-о място с отборите на Швеция, Франция, Бразилия, Полша и Украйна.
Андонов и Нейков ще стартират в коридор №1.