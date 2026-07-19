Спринт София спечели класирането по медали на държавното първенство по плуване

Отборът на Спринт София спечели класирането по медали на държавното лично отборно първенство в София с общо 45 отличия.

Втори е съставът на Вихрен с 28 медала, а трети - Олимп с 25.

Петър Мицин и Габриела Георгиева с убедителни победи в последния ден на Държавното първенство по плуване

Най-много златни медали спечели националката Диана Петкова, общо девет.

578 състезатели от 63 клуба взеха участие в Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст, което се проведе на столичния басейн “Диана”.

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