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13-годишен спечели плувния маратон в Царево

  • 20 юли 2026 | 11:26
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13-годишен спечели плувния маратон в Царево

Тринадесетгодишният Калоян Кънчев спечели третото издание на плувния маратон в Царево, който се проведе на дистанция от 1600 метра.

В категорията на мъжете първото място завоюва 18-годишният Милен Кирилов.

В надпреварата се включи и плувният ветеран Мария Чалъкова, която е почетен гражданин на Царево и първи треньор на Цанко Цанков.

Плувният маратон привлече засилен интерес, като над 170 състезатели влязоха във водата за старта на състезанието. Преди това отец Божил Спасов благослови участниците с водосвет и пожелания за успех и благополучно завършване.

Водната надпревара е част от тридневната спортна инициатива "Царево спортува 2026", която се провежда под мотото "Повече от състезание".

снимки: БНР Бургас

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