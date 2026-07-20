Три рекорда паднаха по време на Държавното първенство по плуване

С определянето на шампиони в 10 дисциплини в София в последния ден завърши Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст. Три национални рекорда паднаха в четирите дни на шампионата, като два от тях са на състезателя на Астери Валентин Филипов, който в рамките на един ден направи две поправки на постижението на 50 метра гръб за мъже (25.59 и 25.44 секунди), а третото върхово постижение е на миксовата щафета на 4 по 100 метра свободен стил на Спринт София с 3:39.21 минути.

В последния ден на надпреварата Диана Петкова постигна две победи в индивидуални дисциплини и една с щафетата на “Спринт София”, за да си осигури общо девет златни медала. В началото на последната сесия Петкова записа победа във финала на 50 метра бруст при жените. Състезателката на „Спринт София“ спечели с време 31.75 сек., като остави на 58 стотни след себе си друга представителка на този клуб Камелия Стоименова. Трета остана Мира Нур Булут от Турция. Шампионка за девойки стана Калина Ходлей („Спринт София“) с време от сериите 33.40 сек. По-късно във финалната сесия Диана Петкова взе златото и на 100 метра бътерфлай с резултат 1:01.20 мин. На почетната стълбичка до нея се качиха Калина Гамишева от клуб „Вихрен“ и Карина Митрова от „Олимп“. Митрова спечели титлата при девойките старша възраст с 1:02.95 мин.

Петър Мицин от клуб „Вихрен“ взе седми медал от шампионата с победа на 200 метра свободен стил при мъжете. Във финала Мицин спря хронометъра на 1:49.70 мин., а след него се наредиха Дейвид Найденов от „Аквазард“ и Жак Салет от „Спринт София“. При юношите победата спечели Димитър Докузов („Вихрен“) с 1:55.15 мин.

Четвърта титла от държавното първенство за Габриела Георгиева. Тя триумфира и на 200 метра гръб при жените. Във финала състезателката на клуб „Олимпия“ взе дистанцията за 2:13.11 мин. На повече от 5 секунди след нея завършиха Дарина Ракова от клуб „Сейнт Джордж“ и Александра Димитрова от ВСИ. Шампионка за девойки стана Маргарита Стоименова от клуб „Спринт София“ с резултат 2:23.98 мин.

Шампион на 200 метра бруст при мъжете стана националният рекордьор Любомир Епитропов. Европейският шампион в дисциплината от 2024г. записа време от 2:15.97 мин. Втори завърши Даниел Маринов („Спринт София“), а трети остана Александър Николов от „Олимп“, който заслужи титлата при юношите старша възраст с време от сериите 2:23.99 мин.

Иван Манолов взе златото на 50 метра бътерфлай. В мъжкия финал плувецът на „Пловдив 2019“ финишира за 24.55 сек. На една десета от него завърши Валентин Филипов от „Астери“. Трети на почетната стълбичка се качи Виктор Христов („Пловдив 2019“) с изоставане от 21 стотни. При юношите най-доброто време даде Димитър Неделчев от клуб „Ирис“ (25.50 сек.).

Росина Тодорова („Олимпия“) спечели женския финал на 100 метра свободен стил с резултат 58.32 сек. След нея се наредиха Стефани Кременлиева („Левски“) и Симона Иванова („Олимп“). Кременлиева стана шампионка за девойки с време от сериите 59.25 сек.

Представителката на Турция Тугба Йълдъз спечели надпреварата на 800 метра свободен стил при жените с време 9:17.48 мин., следвана от Ема Димитрова (ВСИ), която стана шампионка за девойки старша възраст с 9:23.57 мин. Трета остана Радина Радева („Черно море“).

“Спринт София” е носител на купата в общото отборно класиране и в генералното подреждане при жените. При мъжете с най-добър резултат е ПСК “Черно море”.

Мъжката щафета на клуб “Спринт София” триумфира в надпреварата на 4х100 метра съчетано плуване (3:43.36 мин.). Женската щафета на столичани беше най-бързата в същата дисциплина с резултат 4:19.82 мин.

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