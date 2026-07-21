Ултраплувецът Теодор Цветков обяви, че е завършил Ice Sevens

Русенският ултраплувец Теодор Цветков обяви чрез профилите си в социалните мрежи, че е завършил успешно предизвикателството Ice Sevens и е станал шестият човек в света, преплувал ледена миля на седемте континента във вода с температура под 5 градуса по Целзий. Последното му плуване е в чилийската част на Патагония.

По думите му постижението е не само спортен успех, но и част от мисията му да привлича общественото внимание към опазването на световните води и борбата със замърсяването им с пластмасови отпадъци.

„Океаните, моретата, реките и езерата са източник на живот и тяхното бъдеще зависи от всички нас. Вярвам, че чрез спорта мога да привлека вниманието към този проблем и да вдъхновя повече хора да бъдат част от промяната“, посочва Цветков.

Едно от постиженията си той постигна в родния си град в края на миналата година, а в началото на тази извади за пореден път кръста на Богоявление от водите на река Дунав при Русе.

Ултраплувецът съобщава още, че му предстои последно плуване, с което ще направи опит да стане първият човек в света, завършил предизвикателството Extreme Ice Sevens.

В публикацията си Цветков благодари на семейството, приятелите, екипа си, партньорите и всички, които са го подкрепяли по време на изпитанията на различните континенти. Той отправя специални благодарности и към десетки свои съмишленици, треньори, лекари, институции, организации и компании, подкрепили реализирането на инициативата.

Каузата на Теодор Цветков е свързана с опазването на световните водни ресурси и популяризирането на екологично отговорно поведение чрез екстремното плуване. Той е още трикратен рекордьор на Гинес и е известен с благотворителните каузи, които подкрепя.

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