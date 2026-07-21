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Двукратен олимпийски шампион по гребане почина на 50-годишна възраст

  • 21 юли 2026 | 20:50
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Двукратен олимпийски шампион по гребане почина на 50-годишна възраст

Олимпийският шампион в академичното гребане Олаф Туфте почина на 50-годишна възраст, съобщават от неговото семейство. Норвежецът е двукратен златен медалист и носител на общо четири медала между Атланта 1996 и Токио 2021.

Туфте стана шампион на скиф в Атина 2004 и в Пекин 2008. В Токио той се състезава на четворка скул на 45-годишна възраст и завърши на девето място. На световни първенства норвежецът има две златни, едно сребърно и три бронзови отличия.

Туфте е бил намерен от семейството му в безсъзнание в понеделник.

"Медицинският екип пристигна бързо и оказа животоспасяваща помощ, след което Туфте бе откаран с хеликоптер за лечение. На инцидента няма свидетели и няма съмнения за трудова злополука", пишат норвежки медии.

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