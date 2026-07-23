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България U16 с втора победа на Балканиадата

  • 23 юли 2026 | 20:08
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България U16 с втора победа на Балканиадата

Националният отбор на България за девойки до 16 години записа втора победа на Балканиадата в Гревена (Гърция). Момичетата на Евелина Цветанова се наложиха над връстничките си от Сърбия с 3:1 (25:9, 25:22, 10:25, 25:19) в третия си мач на турнира, игран тази вечер.

Така младите български "лъвици" са с 2 победи, 1 загуба и 6 точки в актива си. Утре (24 юли) България ще играе с домакините от Гърция от 20,00 часа българско време.

Най-полезни за България станаха Мария Бакова (5 аса!, 38% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +5) и Радостина Добрева (2 аса, 61% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9) с 18 и 16 точки за победата.

За Сърбия Елена Желеника и резервата Анделия Зиройевич завършиха с по 12 точки.

Снимки: balkanvolleyball.org

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