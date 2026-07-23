Женският тим на Лудогорец с историческа първа победа в ШЛ

Женският отбор на Лудогорец записа историческа първа победа в дебюта си в Шампионската лига на УЕФА за жени. „Орлиците“ се наложиха с категоричното 3:0 над КИ Клаксвик (Фарьорски острови) в двубой от първия предварителен кръг, игран в Косово.

Лудогорец поведе резултата в 22-ата минута чрез Моника Балиова. Малко преди почивката Мариела Петрова удвои преднината от дузпа, а в средата на второто полувреме Бианка Демирова оформи крайното 3:0.

"Поздравявам отбора за труда, който положи през последните седмици, както и за успешното представяне в мача“, заяви старши треньорът Христос Доков.

С убедителния успех „орлиците“ си осигуриха място в следващия двубой от първия предварителен кръг на турнира. На 25 юли Лудогорец ще се изправи срещу домакина Митровица на стадион „Фадил Вокри“ в Прищина в двубой, който ще определи участника във втория квалификационен кръг на турнира.

При нов успех шампионките на България ще срещнат норвежкия първенец Бран във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

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