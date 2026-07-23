Изпълкомът на БФС проведе редовно заседание

В efbet Национална футболна база "Бояна" се проведе редовно заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, на което бяха разгледани и приети решения, свързани с дейността на централата.

Членовете на Изпълкома утвърдиха правилниците за организацията и дейността на постоянните комисии на БФС, а в рамките на заседанието се прие годишния финансов отчет на Българския футболен съюз за 2025 г. Одобрени бяха също годишният финансов отчет за 2025 г. на Национална футболна база "Бояна" , както и докладът на независимия одитор.

Изпълнителният комитет взе решение за създаването на работна група, която да изготви официална позиция на Българския футболен съюз относно необходимите законодателни промени в сферата на спорта.

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