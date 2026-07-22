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Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
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  3. Жените на Лудогорец започнаха участието си в Шампионската лига с успех над тим от Фарьорските острови

Жените на Лудогорец започнаха участието си в Шампионската лига с успех над тим от Фарьорските острови

  • 22 юли 2026 | 21:52
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Жените на Лудогорец започнаха участието си в Шампионската лига с успех над тим от Фарьорските острови

Отборът на Лудогорец започна дебютното си участие в Шампионската лига за жени с успех с 3:0 над Клаксвикар (Фарьорски острови) в група 2. Минитурнирът се провежда в косовския град Митровица с участието на четири отбора, като само победителят продължава във втория кръг.

Тимът от Разград, който за първи път спечели титлата на България по футбол при жените, за първи път играе европейски мач. Водени от треньора си Христос Доков, момичетата от Разград доминираха през цялото време.

Лудогорец започва подготовка за дебюта си в Женската Шампионска лига
Лудогорец започва подготовка за дебюта си в Женската Шампионска лига

Моника Балиова откри резултата в 36-ата минута, след като се разписа при добавка и избит изстрел на Зехра Йълмаз. Балиова спечели и дузпа две минути преди края на първото полувреме, след като беше спъната от Джанси Мор. Мариела Петрова не сбърка от 11-те метра и покачи на 2:0.

През втората част промяна в поведението на двата отбора нямаше и Лудогорец стигна до трети попадение, дело на Бианка Демирова в 63-тата минута. Тя засече подаване на Надежда Иванова и фисксира крайния резултат.

Жените на Лудогорец стартират срещу шампиона на Фарьорските острови в женската ШЛ
Жените на Лудогорец стартират срещу шампиона на Фарьорските острови в женската ШЛ

До края на мача Лудогорец имаше още опции за гол, но вратарката на Клаксвикар спаси изстрели на Балиова и Полина Демирова, а Мариела Петрова стреля в аут.

Следващият им мач е на 25-и юли срещу домакините от Митровица, които днес в късната среща размазаха молдовския Зимбру (Кишинев) с 10:0. Победителят от тази среща ще влезе в група 6 на квалификациите във втория кръг, където са още Аполон (Лимасол, Кипър), Влазня (Албания) и победител от предварителна група 5.

Състав на Лудогорец: Мартина Илиева, Ванеса Гаайдек, Нора Димитрова, Теодора Тодорова, Бианка Демирова, Зехра Йълмаз, Надежда Иванова (71 - Рая Бонева), Вероника Гоцева (76 - Виктория Танева), Силвия Кефалова (76 - Полина Демирова), Мариела Петрова (84 - Леонора Желева), Моника Балиова (84 - Татяна Радоева)

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