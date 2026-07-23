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ЦСКА тъне в лукс в столицата на черното злато

  • 23 юли 2026 | 13:45
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Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

Отборът на ЦСКА е отседнал в супер луксозния хотел "Хилтън" в центъра на Баку. "Червените" се намират точно до стария град, където са снимани филмовите класики "Диамантената ръка" и "Човекът-амфибия", и много близо до брега на Каспийско море.

ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом
ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

Довечера отборът на Христо Янев излиза на стадион "Тофик Бахрамов" срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Следобед в града на ветровете или столицата на черното злато, както е известен Баку заради огромните залежи на петрол в морето, жегата достига до 35-36 градуса по Целзий.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

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