ЦСКА тъне в лукс в столицата на черното злато

Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

Отборът на ЦСКА е отседнал в супер луксозния хотел "Хилтън" в центъра на Баку. "Червените" се намират точно до стария град, където са снимани филмовите класики "Диамантената ръка" и "Човекът-амфибия", и много близо до брега на Каспийско море.

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Довечера отборът на Христо Янев излиза на стадион "Тофик Бахрамов" срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

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Следобед в града на ветровете или столицата на черното злато, както е известен Баку заради огромните залежи на петрол в морето, жегата достига до 35-36 градуса по Целзий.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

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