Кейт О’Конър е сред основните надежди за злато на Северна Ирландия на Игрите на Британската общност

Кейт О’Конър, Рис Маккленаган и Даниел Уифън са водещите претенденти за медали в 65-членния отбор на Северна Ирландия, който ще участва в Игрите на Британската общност през 2026 г., които ще се проведат в Глазгоу. И тримата вече са печелили отличия с различен цвят, а този път целта им е златото.

Първоначално игрите трябваше да се проведат във Виктория (Австралия), но нарастващите разходи принудиха града да се откаже от домакинството. През септември 2024 г. Глазгоу се съгласи да поеме щафетата, но със съкратен формат, включващ само 10 спорта, седем съоръжения и без олимпийско село.

Северна Ирландия ще има представители в девет от тези спортове, като са сформирани големи отбори по бокс и плуване, както и състезатели в леката атлетика, колоезденето, гимнастиката, джудото, боулса на трева, нетбола и вдигането на тежести.

Първи от големите надежди за медал влиза в надпреварата Маккленаган. Олимпийският шампион на кон с гривни ще участва в квалификациите по гимнастика в петък, а финалът е насрочен за следващия понеделник. 27-годишният състезател от Нютаунардс спечели злато в Голд Коуст през 2018 г. и сребро в Бирмингам през 2022 г., като това в Глазгоу ще бъде първото му голямо първенство след Париж.

Уифън е част от 15-членния отбор по плуване. Олимпийският шампион на 800 метра свободен стил е заявен в три дисциплини – 400 метра в събота, а след това 800 и 1500 метра през следващата седмица. Преди четири години той спечели сребро на 1500 метра. Неговият брат близнак Нейтън не попадна в състава.

Вероятно Уифън ще се изправи срещу добрия си приятел и съперник Джак Макмилън, който беше част от щафетата на Великобритания, спечелила олимпийско злато в Париж. Макмилън е заявен за 100, 200 и 400 метра свободен стил.

Даниел Хил се завръща за четвъртите си игри, след като дебютира на едва 14-годишна възраст през 2014 г. Конър Фъргюсън също отново е в състава, след като достигна два финала през 2018 г. 26-годишният плувец, който направи своя олимпийски дебют в Париж, пропусна игрите в Бирмингам през 2022 г., но сега ще се състезава на 50 метра гръб в Глазгоу.

Следващата седмица О’Конър ще бъде в центъра на вниманието в леката атлетика, като нейният седмобой ще се проведе във вторник и сряда. Две седмици по-късно тя ще участва в още един седмобой на Европейското първенство в Бирмингам.

О’Конър не се е състезавала, откакто спечели петия си медал от голямо първенство в рамките на 13 месеца – бронз в петобоя на Световното първенство в зала през март. Целта да спечели още два медала за малко повече от две седмици е точно предизвикателството, което 25-годишната атлетка от Дъндолк обича.

“Никога не съм се поставяла в ситуация, в която да правя два седмобоя толкова близо един до друг, но имам пълна вяра, че ще се справя“, казва тя. “Подготвихме тренировките така, че да симулират тежки дни в кратки срокове. Тренировките вървят наистина добре, но както продължавам да казвам, едно е да го правиш на тренировка, а съвсем друго е да се опиташ да го повториш на състезание, особено когато си под напрежение.“

О’Конър е на 17 години, когато прави своя дебют при жените на Игрите на Британската общност през 2018 г. в Голд Коуст (Австралия). Преди четири години в Бирмингам тя спечели сребро в седмобоя, оставайки зад англичанката Катарина Джонсън-Томпсън.

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