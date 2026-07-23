Деница Ангелова замина за Маями

Световна и европейска шампионка за девойки с националния отбор на България Деница Ангелова замина за САЩ, за да продължи своето обучение и спортна кариера.

“Изпратихме Деница Ангелова, която замина за University of Miami, Florida, където ще продължи своето академично и спортно развитие с пълна спортна стипендия в един от най-силните отбори в NCAA Division I.

Световна и европейска шампионка за своята възраст, най-добър блокировач на Световното първенство и академичен рекордьор с максимален брой точки на държавните зрелостни изпити – факти, които ясно показват нейната целеустременост, дисциплина и амбиция да постига върхови резултати както в спорта, така и в образованието.

Всички тези успехи са доказателство за ясната ѝ визия да преследва нови академични и спортни отличия и да продължи развитието си на най-високо ниво.

Специални поздравления към нейните родители, които със своята постоянна подкрепа, доверие и отдаденост са неизменна част от пътя ѝ към този успех”, написаха от агенцията на Радослав Попов и Димитър Калчев - Popov & Kalchev Recruitment Agency.