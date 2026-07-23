Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Деница Ангелова замина за Маями

Деница Ангелова замина за Маями

  • 23 юли 2026 | 16:46
  • 290
  • 0

Световна и европейска шампионка за девойки с националния отбор на България Деница Ангелова замина за САЩ, за да продължи своето обучение и спортна кариера.

“Изпратихме Деница Ангелова, която замина за University of Miami, Florida, където ще продължи своето академично и спортно развитие с пълна спортна стипендия в един от най-силните отбори в NCAA Division I.
Световна и европейска шампионка за своята възраст, най-добър блокировач на Световното първенство и академичен рекордьор с максимален брой точки на държавните зрелостни изпити – факти, които ясно показват нейната целеустременост, дисциплина и амбиция да постига върхови резултати както в спорта, така и в образованието.
Всички тези успехи са доказателство за ясната ѝ визия да преследва нови академични и спортни отличия и да продължи развитието си на най-високо ниво.
Специални поздравления към нейните родители, които със своята постоянна подкрепа, доверие и отдаденост са неизменна част от пътя ѝ към този успех”, написаха от агенцията на Радослав Попов и Димитър Калчев - Popov & Kalchev Recruitment Agency.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

30 точки на Ана Кристина изведоха Бразилия до победа над Япония и полуфинал във VNL

30 точки на Ана Кристина изведоха Бразилия до победа над Япония и полуфинал във VNL

  • 23 юли 2026 | 15:08
  • 592
  • 0
Италия разгроми Нидерландия и е първият полуфиналист в Лигата на нациите при жените

Италия разгроми Нидерландия и е първият полуфиналист в Лигата на нациите при жените

  • 23 юли 2026 | 14:58
  • 619
  • 0
Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка

  • 23 юли 2026 | 14:54
  • 1951
  • 5
Българска лекция срещу Молдова

Българска лекция срещу Молдова

  • 23 юли 2026 | 14:33
  • 847
  • 0
България победи Румъния на Балканиадата за жени до 16 години

България победи Румъния на Балканиадата за жени до 16 години

  • 22 юли 2026 | 20:40
  • 1584
  • 1
БФВ посрещна тържествено бронзовите медалисти от Евроволей U18

БФВ посрещна тържествено бронзовите медалисти от Евроволей U18

  • 22 юли 2026 | 15:23
  • 1964
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Карабах и ЦСКА

Съставите на Карабах и ЦСКА

  • 23 юли 2026 | 17:52
  • 403
  • 0
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 15135
  • 34
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 13351
  • 22
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 15370
  • 20
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 12158
  • 24
От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 7517
  • 9